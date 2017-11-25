Van Persie ve Soldado'dan paylaşım

Fenerbahçeli yönetici, teknik heyet ve futbolcular dün sabah kahvaltısında buluştu...



Güzel bir ortamda geçen yemeği daha sonra oyuncular sosyal medyada kullanmaya başladı. Burada da Robin van Persie’nin takımdan ne kadar uzak ve bağlarını kopardığı bir kez daha ortaya çıktı. Hollandalı yıldız bulunduğu mekandan Boğaz’ın resmini, “İstanbul’da güzel bir sabah” yazıp paylaşırken takıma yeni katılan Roberto Soldado’nun arkadaşlarıyla birlikte bir görüntüyü kullanarak, “Ailecek kahvaltı” demesi dikkat çekti.

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