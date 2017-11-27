Van Persie 3 ay sonra forma giymeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenmenin sevincini yaşayamadı. Sarı-lacivertlilerde Aatif Chahechouhe'nin yerine oyuna girdikten sadece 9 dakika sonra sakatlanan ve çıkmak zorunda kalan Roberto Soldado'nun MR'ı çekildi. Yıldız futbolcunun dizinde yoğun ödem tespit edildiği bildirildi. Eşinin annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle İspanya'ya giden Soldado, Türkiye'ye dönüşünde bir kez daha MR'a girecek. Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği, bu test sonucunda belli olacak.

Antalyaspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Vincent Janssen'den de Kasımpaşa maçında faydalanamayacak Fenerbahçe'de Robin van Persie, sahalara dönüyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu, son olarak 24 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Vardar maçında oynamıştı. Tecrübeli golcünün hafta içinde Adana Demirspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası ve Kasımpaşa maçlarında sahada olması bekleniyor.