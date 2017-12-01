Van Persie'den imalı Instagram paylaşımı: Arkamdan konuşmayın

Tam 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Arka kısmında "Arkamdan konuşmayın" yazan bir tişört giyen RVP, arkasından çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Son olarak 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa'ya karşı oynayan Hollandalı futbolcu, taraftarlardan tepki topladı.

Bu maçta sakatlanan ve 3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti.

Van Persie

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