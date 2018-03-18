Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Excelsior ile deplasmanda oynayan Feyenoord, maça çok hızlı başladı. 10. ve 15. dakikalarda Robin van Persie ile 2 gol bulan Feyenoord, maçı üstün bir şekilde götürüyor.

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