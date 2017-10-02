Van Persie'nin sakatlık süresindeki maaşını FIFA ödeyecek!

FIFA'dan Fenerbahçe'ye iyi haber...
NTV Spor'un haberine göre Hollanda Milli Takım kampında sakatlanan Robin van Persie, sakatlık süresince hak ettiği maaşını FIFA tarafından alacak. Hollandalı futbolcu, Fransa ile oynanan hazırlık maçının 64. dakikasında Vincent Janssen'in yerine oyuna dahil olmuş ve maçı tamamlamıştı fakat maçın ardından yapılan açıklamada Van Persie'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Ön görülen tarihte sahalara dönemeyen Robin van Persie'nin sakatlığı 28 günü geçtiği için bu sürede hak ettiği tüm maaşı FIFA tarafından alacak ve Fenerbahçe sakatlık süresinde Hollandalı yıldıza herhangi bir maaş ödemeyecek.
FIFA'dan talep edilecek rakamın Robin van Persie'nin sakatlık süresine göre revize edileceği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. FIFA'nın 2012 yılında yürürlüğe soktuğu 'kulüp krouma programı'na göre oyuncunun sakatlık dönemindeki tüm maaşını FIFA ödüyor. Ancak bu ödemeleri yapmak için FIFA'nın bir takım şartları bulunuyor. Bu şartların en başında ise futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması gerekiyor. Ayrıca FIFa, hem kulüpten hem de ülke federasyonlarından detaylı bir sağlık raporu istiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 2 maça çıkan Robin van Persie, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
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