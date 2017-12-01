"Van Persie'nin verecek bir şeyi yok"

Robin van Persie... Onun için çok şeyler yazıldı çizildi. Özellikle ilk geldiği dönemde Sarı-Lacivertli kulübe transferi dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak sonrası gelişi gibi olmadı. Hep hayal kırıklığı yarattı. Sakat olarak transfer edildiği ortaya çıktı. O günden bu yana da Robin van Persie bir var bir yok. Her şeyden önemlisi de artık Sarı-Lacivertli camia kendisine hiç de iyi gözle bakmıyor. Yine uzun süren bir sakatlığının ardından Hollandalı oyuncu takıma katıldı ve çalışmalara başladı. Vincent Janssen’in kart cezalısı, Roberto Soldado’nun sakat olduğu bir dönemde hafta sonundaki Kasımpaşa maçında oynaması planlanıyordu. Bunun için de Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında denenecekti ama yine olmadı.



ALPER VEYA AATİF

Adana Demirspor maçında Robin van Persie’nin olmaması şaşkınlık yarattı. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Aykut Kocaman ve kurmayları yaptıkları görüşmede şu sonuca vardılar: “Takıma verecek bir şeyi yok. Adet yerini bulsun diye idman yapıyor.” İşte bu görüntüdeki RvP’nin Kasımpaşa maçında da kadroda olması zor. Eğer Soldado da yetişmezse forvette ya Alper Potuk ya da Aatif olacak.

AYKUT KOCAMAN'DAN OZAN TUFAN'A: KENDİNİ GELİŞTİRMELİSİN

Aykut Kocaman’ın Ozan Tufan’ı son maçlarda düşünmemesi dikkat çekmişti. Kocaman’ın Ozan ile yaptığı görüşmede, “Taktiksel açıdan kendini geliştirmen lazım. Ayrıca maçlarda rakiplere göre seçimler yaptık buna da saygı göstermen gerekiyor” dediği öğrenildi.

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