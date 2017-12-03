Van Persie'ye ıslık, Oğuz Kaan'a alkış!

Lise tarafındaki kale arkasında bulunan bir grup taraftar maçtan önce Van Persie'yi tribüne çağırdı. Van Persie kendisini davet eden taraftarların yanına giderken, stadın büyük bölümü Hollandalı futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti.

Van Persie'nin ardından tribünlere çağrılan 18 yaşındaki Oğuz Kaan Güçtekin ise taraftarlardan büyük destek aldı. Tüm tribünler Oğuz Kaan'ı alkışlarken, genç futbolcu taraftarlara Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi.

Sarı-lacivertli taraftarların tribünlere çağırdı ilk isim, kupada Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan ve bu karşılaşmaya da yedek başlayan Ozan Tufan oldu.

robin van persie

fenerbahçe

Oğuz Kağan Güçtekin