İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gününde büyük bir sürpriz yaşanmış ve son şampiyon İspanyol Garbine Muguruza elenmişti. Tek kadınlarda son şampiyon İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda dünya klasmanında 47. sırada yer alan Belçikalı Alison van Uytvanck ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kazanarak öne geçen 3 numaralı seribaşı Muguruza, üstünlüğünü sonraki setlere taşıyamadı. 24 yaşındaki Van Uytvanck, 6-2 ve 6-1'lik setlerle güçlü rakibini 2-1 yenerek turnuva dışında bıraktı. Ancak tenis dünyası, bu yıl daha önce eşcinsel olduğunu duyuran Van Uytvanck'ın yeni açıklamalarını konuşuyor.

Kariyerinde ilk defa bir Grand Slam organizasyonunda dördüncü tura kalmayı başaran başarılı tenisçi, maçtan sonra basın toplantısında "Artık daha özgür hissettiğim yok, biz sadece kendimizi gizlememeye karar verdik çünkü çok mutluyum. Sevgilimin kadın ya da bir erkek olmasının benim için bir farkı yok. Evet eşcinselim, hayır bir hastalığım yok." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER POZİTİFMİŞ

Ailesinin kendisine destek verdiğini söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "Ailem benimle gurur duyuyor. Onların desteği benim için çok önemliydi ve beni daha mutlu yapıyor." dedi.