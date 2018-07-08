Vancouver Whitecaps - Chicago Fire sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Vancouver Whitecaps, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Chicago Fire takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:30. Vancouver Whitecaps 23 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Chicago Fire 23 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chicago Fire, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 310 kodlu maçı oynayanlar; Vancouver Whitecaps galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Chicago Fire galibiyet oranı 3.75. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Vancouver Whitecaps önceki hafta New England Revolution mücadelesinde 1-2 yenildi.

Chicago Fire, Philadelphia Union karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Vancouver Whitecaps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vancouver Whitecaps, kendi sahasında 16 gol attı, 13 gol yedi.

Chicago Fire, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chicago Fire 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.