Vancouver Whitecaps - Houston 1836 maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Vancouver Whitecaps, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:30. Vancouver Whitecaps 13 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Houston 1836 11 puanda ve 12. sırada. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Houston 1836 sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps son haftadaki Portland Timbers müsabasında 2-1 yenildi.

Houston 1836 ise Chicago Fire maçında 3-0 kazandı.

Vancouver Whitecaps, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Houston 1836, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Houston 1836 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.