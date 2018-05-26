Vancouver Whitecaps - New England Revolution sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Vancouver Whitecaps, 27 Mayıs 2018 Pazar günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:30. 16 puanlı Vancouver Whitecaps 11. sırada bulunuyor, New England Revolution 17 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 207. İddaa'da Vancouver Whitecaps kazanır 1.70, berabere biter 3.30, New England Revolution kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps son hafta oynanan New England Revolution maçında 1-2 yenildi.

New England Revolution, Vancouver Whitecaps karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Vancouver Whitecaps, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

New England Revolution, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. New England Revolution, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.