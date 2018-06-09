Vancouver Whitecaps - Orlando City rakamlar

Vancouver Whitecaps ve Orlando City, 10 Haziran 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Vancouver Whitecaps 20 puanla 11. sırada, Orlando City 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Orlando City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Orlando City sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps son hafta oynanan Portland Timbers maçında 4-1 kazandı.

Orlando City, DC United karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vancouver Whitecaps, 11 gol attı ve 10 gol yedi.

Orlando City, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Orlando City 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.