Vancouver Whitecaps - Salt Lake sahaya çıkıyor

Vancouver Whitecaps ve Salt Lake, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:30. Vancouver Whitecaps 10 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Salt Lake 10 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Salt Lake son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 226. İddaa'da Vancouver Whitecaps kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Salt Lake kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Vancouver Whitecaps önceki hafta Portland Timbers mücadelesinde 2-1 yenildi.

Salt Lake, Kansas City Wizards karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Vancouver Whitecaps, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Salt Lake, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Salt Lake, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.