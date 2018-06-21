Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş'ın talimatlarıyla 7/24 av yasağı denetimleri yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri tarafından Zilan Çayı Çelebibağı Mahallesi’nde ve Muradiye Bendimahi Çayı Karahan bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet uzatma ağ, 1 adet Serpme ağ, 1 adet tırıvırı ve 300 kilogramı canlı olmak üzere toplam 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ölü olarak ele geçirilen 200 kilogram inci kefali balığı ise imha edilmek üzere Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.