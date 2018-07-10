Vanessa Hudgens ile sevgilisi Austin Butler tatilde

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens ile oyuncu sevgilisi Austin Butler, Turks ve Caicos Adaları'na tatile gitti. Hudgens, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Austin Butler ile fotoğrafını sosyal medyada "Benim cennetim" notu düşerek paylaştı