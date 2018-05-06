Vanlı çift umudu Diyarbakır’da buldu

Van’da 11 yıldır evli olan ve çocuk yapabilmek için İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde tedavi gören Özlem ve Bayrak Çifti, umudu Diyarbakır’da buldu. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldikleri Diyarbakır’da tedavi gören çift, çocuklarının kalp atışını duymanın heyecanını yaşıyor.
İHA'nın haberine göre; Van’da ikamet eden Özlem ve Bayram Çiftçi çifti çocuk sahibi olabilmek için 11 yıl boyunca Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde 5 başarısız tüp bebek ve 3 başarısız aşılama tedavisi gördü. Çift, her defasında başarısızlıkla sonuçlanan tedavilerle iyice umutsuzluğa kapıldı. Bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’a gelerek Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in kliniğinde tedavi gören çift, uygulanan üç aşamalı tüp bebek tedavisi sonucunda bebeklerinin kalp atışını duymanın mutluluğunu yaşıyor.
HEM MİKROÇİP HEM YUMURTA DETOKS TEDAVİSİ UYGULANDI
Doç. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin çok ciddi stres ve sperm faktörünün yanında yumurtaların gelişiminde sıkıntı ile tedaviye geldiklerini belirterek, “Hasta ilk geldiğinde çok mutsuzdu. Hiç umudu yoktu fakat biz yeni uygulamaları konuştuktan sonra gelir gelmez tüp bebek tedavisine başlamadık. İlk önce ön tedaviyi yani hem sperm detoks tedavisini hem de yumurta detoks tedavisi için çok önemli ve çok güçlü antioksiden tedavilere başladık. Tedaviler sonrası hastaya tüp bebek tedavisi uygulaması yaptık ve ona göre yumurtalar alındı ve hem mikroçip uygulandı hem de yumurta detoks tedavisi uygulandı ve 12 gün sonra başarıya ulaştık. Tabi ilk önce pozitif sonucu bildirince hasta inanmadı ama sonradan kalp atışını duyduktan sonra gözyaşlarımız oldu. Bu da bizim için müthiş bir keyif oldu. Allah olmayan herkese nasip etsin. Ankara, İstanbul, Bursa gibi birçok ile tedavi için gitmişlerdi fakat olumlu bir sonuç alamamışlardı. Bize bir arkadaş tavsiyesi ile gelmişlerdi. Biz de altta yatan sebebi bulup ona göre ön tedavi verdik ondan sonra tüp bebek uygulaması yaptık” dedi.
“HER DENEMEMİZ ÜZÜCÜ BİTTİ"
Her denemeden sonra önce bir sevinç yaşadıklarını ama sonucun hep üzücü bittiğini ifade eden Bayram Çiftçi ise, şunları kaydetti: “11 yıldır evliyiz. Bu süre zarfında eşim bir dış gebelik geçirdi, bir defa düşük oldu. Kıbrıs’a bile gitmeyi düşündük. Burayı da bir arkadaşımız tavsiye etti. Biz de araştırıyorduk. Hakan Çoksüer bize çok pozitif bir enerji verdi. Diğer denemelerimizde bu kadar pozitif değildik.”
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