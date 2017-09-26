Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük bir ada ülkesi olan Vanuatu, depremden sonra yanardağ patlamasıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta 6,4 şiddetinde depremle sarsılan Vanuatu'da 2005'ten bu yana aktif olan ama herhangi bir patlamanın yaşanmadığı Manaro Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Gerçekleşen patlama sonrası evlerin üzerine kaya ve küller yağarken, Ulusal Afet Yönetim Ofisi Direktörü Shadrack Welegtabit, "Geçtiğimiz haftadan bu yana yanardağın aktivitelerini gözlemliyoruz. 4 kere normal olması gereken seviyeden daha yukarı çıkan lavlar görüyoruz. Bu sebepten OHAL ilan ettik." açıklamasında bulundu.

Son dönemde artan sismik aktivitelerin yanardağ faaliyetlerini arttırdığını belirten Welegtabit, adanın üstünde volkanik gaz bulutlarının olduğunu söyledi.

Adayı kuzey - güney hattında etkileyen yanardağ sebebiyle bölgede yaklaşık 10 bin kişinin 6 binini doğu ve batı bölgelerdeki okullara yerleştirdiklerini söyleyen Ulusal Afet Yönetim Ofisi Direktörü, yetkililerin 15 acil durum sitesi oluşturduğunu, ancak büyük ölçekli tahliyeyle malzemelerin yetmeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresindeki 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirilmişti.