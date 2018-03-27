İstanbul'da yaşlı bir adam, vapurda müzik yapan gençlere saldırdı. Vatandaşlar adama tepki gösterince araya güvenlik görevlileri girdi.

Ancak yaşlı adam dışarı çıkartılırken, bir anda geri döndü ve içeridekilere saldırdı. Adamın, olay yerinden uzaklaştırılmasıyla tartışma sona erdi. Habertürk TV'de yer alan görüntülerde yaşlı adamın, tartıştığı güvenlik görevlisine “Bunlar misyoner” dediği duyuluyor.

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