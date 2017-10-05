VAR'a hakaret eden Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye men cezası

Serie A takımlarından Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici, Video Yardımcı Hakem sistemiyle ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 hafta sahalardan men cezası aldı. Atalanta maçında Mario Mandzukic’in kaydettiği golden önce faul olduğu belirtilip VAR ile gol iptal edilmişti. Maç daha sonra 2-2’lik eşitlikle bitmişti.

Fabio Paratici

juventus

Atalanta

var