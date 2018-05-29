Varbergs BoIS FC - Degerfors maçı öncesi rakamlar

Varbergs BoIS FC ve Degerfors, 29 Mayıs 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Varbergs BoIS FC 10 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Degerfors 12 puanda ve 9. sırada. Varbergs BoIS FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Degerfors, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Varbergs BoIS FC galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Degerfors galibiyet oranı 2.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Varbergs BoIS FC önceki hafta GAIS mücadelesinde 3-0 yenildi.

Degerfors, Syrianska FC karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Varbergs BoIS FC, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 8 gol atarken 8 gol yedi.