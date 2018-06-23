Varbergs BoIS FC - GAIS maçı ne zaman?

İsveç Superettan maçında Varbergs BoIS FC ile GAIS, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Varbergs BoIS FC 11 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken GAIS 17 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. GAIS, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Varbergs BoIS FC kazanır 2.80, berabere biter 3.00, GAIS kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Varbergs BoIS FC son hafta oynanan GAIS maçında 3-0 yenildi.

GAIS ise Varbergs BoIS FC karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Varbergs BoIS FC, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 12 gol yedi.

GAIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. GAIS, 8 gol atarken 7 gol yedi.