Varbergs BoIS FC - Halmstads maçı rakamları

Varbergs BoIS FC ve Halmstads, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 10 puanlı Varbergs BoIS FC 12. sırada bulunuyor, Halmstads 17 puana sahip ve 5. sırada. Varbergs BoIS FC son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Halmstads son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 225. İddaa'da Varbergs BoIS FC kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Halmstads kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Varbergs BoIS FC son haftadaki GAIS müsabasında 1-0 kazandı.

Halmstads ise IFK Varnamo maçında 5-2 kazandı.

Varbergs BoIS FC, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 6 gol yedi.

Halmstads ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halmstads, 8 gol atarken 5 gol yedi.