Varbergs BoIS FC - Helsingborg maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Varbergs BoIS FC ile Helsingborg, 19 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Varbergs BoIS FC 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Helsingborg 24 puanda ve 4. sırada. Varbergs BoIS FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Helsingborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Varbergs BoIS FC kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Helsingborg sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Varbergs BoIS FC son haftadaki GAIS müsabasında 3-0 yenildi.

Helsingborg ise Östers maçında 0-2 yenildi.

Varbergs BoIS FC, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Helsingborg, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Helsingborg 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.