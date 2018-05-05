Varbergs BoIS FC - Landskrona rakamlar

Varbergs BoIS FC ve Landskrona, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Varbergs BoIS FC 6 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Landskrona 7 puanda ve 7. sırada. Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Landskrona, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 476. İddaa'da Varbergs BoIS FC kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Landskrona kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Varbergs BoIS FC önceki hafta Landskrona mücadelesinde 2-1 kazandı.

Landskrona ise Varbergs BoIS FC maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Varbergs BoIS FC, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Landskrona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Landskrona, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.