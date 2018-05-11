Vard Haugesund - Flekkeroy rakamlar

Vard Haugesund ve Flekkeroy, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Vard Haugesund 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Flekkeroy 3 puanda ve 12. sırada. Vard Haugesund son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Flekkeroy, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 273 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vard Haugesund kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Flekkeroy sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vard Haugesund önceki hafta Egersunds mücadelesinde 0-2 kazandı.

Flekkeroy ise Brann II maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vard Haugesund, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Flekkeroy, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Flekkeroy 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.