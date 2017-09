Vardan'dan DEİK'e veda mesajı

Vardan, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine 28 Eylül 2014 tarihinde tevdii edilen DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kendisinden beklenen dönüşüm sürecini tamamlamış olarak 22 Eylül Cuma günü itibarıyla daha önce DEİK Başkan Yardımcılığını da yürütmüş olan Nail Olpak’a devrettiğini belirtti.

DEİK'in 1986 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatlarıyla kurulduğunu hatırlatan Vardan, kurumun 2014 yılında yapılan değişikliğin ardından çok daha kapsayıcı, kucaklayıcı ve birleştirici bir yapıya dönüşerek, tüm Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve yönlendirmek üzere görevlendirildiğini anımsattı.

Bahse konu dönüşümün ardından geçen 3 yıllık süre zarfında DEİK olarak Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonu, kurucu kuruluşların desteği ve kurumun omurgasını oluşturan iş konseylerinin özverili çalışmalarıyla faaliyette bulunduklarını aktaran Vardan, "Kurucu felsefemizin üzerine inşa edildiği ‘gönüllülük’ ve ‘kapsayıcılık’ ilkesinden ödün vermeden bu çatı altındaki hizmetlerimizi sürdürme gayreti içinde olduk. Kurumumuza, ülkemizin ali hedefleri doğrultusunda adına yakışır, kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir bir strateji hazırladık ve bu stratejiye uygun bir yol haritası çizerek, gerekli alt yapıyı tamamladık. En son olarak ise DEİK’in bugünkü çalışma hızına yakışır ve yıllara sari tecrübesi ve bilinirliğini de muhafaza eden yeni bir kurumsal kimlik kazandırmak suretiyle süreci taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

MİLLETE HİZMET MAKAMI OLARAK BENİMSEDİM

Kendisinin 28 yıla yakın bir süredir, başta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda aldığı görevlerde edindiği bilgi ve tecrübeyle çalışmalar yaptığını kaydeden Vardan, şöyle devam etti:

"Şahsıma tevdi edilen bu fahri ama o denli kutsal makamı da diğer bütün görevlerimde olduğu gibi herhangi bir şahsi menfaat beklemeksizin, 'millete hizmet' makamı olarak benimsedim ve görevi layıkıyla ifa edebilme gayreti içinde oldum. Ardımdan hoş bir seda bırakabilmeyi ve hayırla anılabilmeyi ümit ettim. Bu şekilde, bugün, tüm ekibimizle birlikte misyon ve vizyonunu tazelemiş, stratejisini belirlemiş, yapılanmasını tamamlamış, kurumsal kimliğini yenilemiş ve dış ekonomik ilişkilerde ülkemizin geleceğini şekillendirmeye hazır bir DEİK oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor ve 3 yıl süresince şerefle sürdürdüğüm, sivil toplum yaşantımın en meşakkatli lakin o denli kıymetli süreçlerinden bir tanesini daha gönül rahatlığıyla geride bırakıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle emaneti teslim ederken, başta rehberlikleri ile her daim önümüze yeni ufuklar açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere; desteklerini DEİK’ten esirgemeyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, önceki dönem Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, kabinemizin saygıdeğer bakanlarına; tüm bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Ekonomi Bakanımız sayın Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Ekonomi ile Dışişleri Bakanlıklarının birbirinden kıymetli mensuplarına, tamamlamış olduğumuz bu dönüşümün birer parçası olarak, yeni sistemin gelişmesinde destek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen tüm kurucu kuruluşlarımıza, yönetim, icra ve denetim kurullarımızda birlikte mesai harcadığım çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma, iş konseylerimizin değerli başkan ve yürütme kurulu üyelerine, bu süreçte yakın alaka ve sevgilerini her daim yanımda hissettiğim ve birlikte çalışmaktan son derece memnun olduğum her biri birbirinden kıymetli DEİK personeline, yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmamızı sağlayan değerli basın mensuplarına, tüm bu çalışmalarda kendi şirketim Çukurova Isı AŞ’de işlerin aksamadan yürümesini sağlayan değerli ortaklarıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlendiren aileme, anne ve babama, şahsıma gösterdikleri teveccüh, destek ve sabır için ayrı ayrı en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Ömer Cihad Vardan

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

DEİK

DEİK istifa