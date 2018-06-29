Konya'da plastik fabrikasında çalışan 18 yaşındaki Hakan Bozdağ, vardiyasının bitmesine yarım saat kala plastik mikserinin içine düşerek hayatını kaybetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre; olay önceki gece 28.06.2018 saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerindeki plastik fabrikasında meydana geldi. 10 aydır plastik fabrikasında çalışan Hakan Bozdağ, vardiyasının bitmesine yarım saat kala plastik mikserine ham madde dökmek istedi. İddiaya göre bu sırada karıştırıcının üzerinde bulunan mazgal kırıldı ve Bozdağ mikserin içine düştü. Mesai arkadaşları Hakan Bozdağ'ın yerinde olmadığını fark edince yaptıkları aramalarda talihsiz gencin mikserin içinde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Bozdağ'ın döktüğü hammaddeyle birlikte dengesini kaybederek mikserin içine düşüp sıkıştığını belirledi. Bozdağ'ın cansız bedeni itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı