Varlık Fonu'nda yeni başkan haftaya belli oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında, aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında ekonomi ile ilgili de önemli mesajlar veren Yıldırım, Varlık Fonu'na yapılacak başkan ataması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Varlık Fonu'na da önümüzdeki günlerde bir atama yapabiliriz, bu hafta olmasa da haftaya. Fonla ilgili esasında ileri geri spekülasyonlar var da bunlar doğru değil. Varlık Fonu bunlara çökmüş değil, varlıklarını değerlendirerek daha ilave kaynak üretmek, bu kaynakla Türkiye'nin büyük projelerini temin etmek suretiyle hem ülkemize katma değer sağlamak hem de finans sistemi üzerindeki yükleri azalatacak tedbirleri alacak."

EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ARTIŞ OLMAYACAK

Yıldırım, ekonomideki 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın da Çarşamba günü açıklanacağını kaydetti.

Son dönemdeki yüksek emlak vergileri ile ilgili tartışmalara da değinen Yıldırım, "Bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar. Böyle bir şey yok. Hükümete yetki alıyoruz. Kafasına göre bir artırım olur mu ya? Belediyeler istedikleri gibi vergi artışı yapamayacaklar" dedi.

TÜRK TELEKOM KONUSU

Türk Telekom'un ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtulduğunu belirten Yıldırım, "Ekimin başında süre doluyor. Ve bizim kamu olarak bu sözleşmeyi temerrüt hali olduğu için müdahale etme hakkımız var. Bankaların alacağı var. Biri gelip diyecek ki, ben bu borçları üstleniyorum ve yeni ortak olmak istiyorum. Kabul ediyor musun? Şartlar uymazsa borcunu öder. Kamu olarak bundan bir zararımız söz konusu değil" dedi.

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Varlık Fonu Başkanı