‘Koca Kafalar’ ve ‘Fırıldak Ailesi’ gibi ünlü animasyon projelerinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, bu kez beyazperde için ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’nı hazırladı.



BKM’nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımını Yaşaroğlu, HT Magazin’e anlattı.

‘Kral Şakir’in diziden filme geçiş yolculuğu nasıl gelişti?

Yayınlandığı andan itibaren kanalın en çok izlenen dizisi oldu. Hatta yurtdışında 22 ülkede de yayınlanacak. İlk yayınlar Ortadoğu’da başlayacak. Değişik lehçelere çevrilecek. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. BKM de bu anlamda çok büyük destek oldu. Son 1 yıldır bu filmin prodüksiyonu ile uğraşıyoruz ve nihayet 11 Mayıs’ta vizyondayız. Çok güzel bir film oldu.

Filmin konusundan bahseder misiniz?

Film iki temel konu üzerinden oluşuyor. Oyun dünyası ile gerçek dünya birbirine giriyor ve dünyanın kurtarılması gerekiyor. Kral Şakir bazı oyun etaplarını geçerek dünyayı kurtarabilirim diyor. Bir üçüncü konu ise, güzel bir baba-oğul ilişkisi var. Kral Şakir kendi başına bir şeyler başarabileceğini babasına kanıtlamak istiyor.

'Yapılan espiriler çok zekice'

Karakterleri yaratırken nelerden esinleniyorsunuz?



Bizim için hayvanlar çok önemli, ekip olarak çok seviyoruz. Birinci çıkış noktamız bu. İkinci neden ise, Türkiye’ye ait geleneklerimiz, göreneklerimiz ve birbirimizle olan sıcak ilişkilerimizin olması. Aile olarak rahatça izlenebilecek bir dizi olması da çok önemliydi. Sinema filminde de aynı şekilde ailece eğlenerek beraberce izleyebilecekleri bir film. Yetişkinlerin de çok güleceği, eğlenceli sahneler çok var. Çünkü biz- sadece çocuklara espri yapmıyoruz, yapılan esprilerin zekice olmasına özen gösteriyoruz.

‘Gerçekten çok eğlenecekler’

Filmi özetlemeniz gerekirse ne söylersiniz?

Filmimizin özeti tek kelimeyle mutluluk. Bu filme gittiklerinde gerçekten çok eğlenecekler. Bir de seyirci şunu diyecek: “Evet, Türkler de böyle güzel bir animasyon filmi yapabiliyorlarmış.”



‘Kral Şakir’in ön gösterimine katılanlar film hakkında, “Çocuklarımızla beraber izlemekten keyif aldığımız şahane bir macera filmi olmuş” yorumunu yaptı.