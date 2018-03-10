Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Başakşehir, takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan Emmanuel Adebayor'un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki futbolcunun eksikliğinde turuncu lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.



LİGDE "O" YOKKEN 2 MAĞLUBİYET 1 GALİBİYET

Bu sezon Togolu yıldızın oynamadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kaybeden Abdullah Avcı'nın takımı, sadece 1 mücadelede galip geldi. 12 golle Başakşehir'in en skorer futbolcusu konumunda bulunan Adebayor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında görev almamış ve turuncu-lacivertliler bu müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Golcü futbolcu, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamasına rağmen Başakşehir, o maçı 4-1 kazanmayı başarmıştı. Son olarak tecrübeli oyuncunun forma giymediği Alanyaspor mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, bunların yanında Adebayor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında süre almadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER