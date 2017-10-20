Varşova'da hükümet karşıtı bir kişi kendini ateşe verdi!

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Kültür Sarayı'nın önünde bir adam kendini ateşe verdi. Olay yerinde muhafazakar hükümeti anayasayı çiğnemek ve demokrasiyi baltalamakla suçlayan bir mektup bulundu.

Russia Today'de yer alan habere göre Perşembe öğleden sonra gerçekleşen olayda yaşlı bir adam üzerine bir sıvı dökerek kendini ateşe verdi. Yaşlı adamın bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis yaşlı adamın eyleminin nedeniyle ilgili bir açıklama yapmazken, olay yerinde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PİS) eleştiren bir manifesto bulunduğu öne sürüldü.

Demokratik Sol İttifak'tan belediye meclisi üyesi Tomasz Sybilski, olay yerinden aldığını söylediği mektubu Facebook hesabından paylaştı. Hükümete yönelik anayasayı çiğnediği yönünde eleştirilerin bulunduğu mektup sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Olayın yaşandığı bölgeye akşam saatlerinde bazı kişiler tarafında çiçekler koyuldu.

Polonya'da son dönemde iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'ne yönelik eleştirilerin dozu artmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda, hükümetin yapmayı planladığı yargı reformu ülkede 'hukukun üstünlüğü'nün yok olacağı eleştirilerine neden olmuş ve binlerce Polonyalı sokaklara çıkmıştı.