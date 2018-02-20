Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Çukur'un başrolünde oynayan Vartolu rolünün kim olduğu büyük merakla araştırılıyor. Peki, Vartolu kimdir, kaç yaşında? İşte Erkan Kolçak Köstendil'in hayat hikayesi...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.