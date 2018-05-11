Varzim - Academica rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Varzim, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Academica takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:15. Maç öncesi Varzim 47 puanla 11. sırada, Academica 63 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Varzim, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Academica, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 194. İddaa'da Varzim kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Academica kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Varzim son haftadaki Vizela müsabasında 0-3 yenildi.

Academica ise Porto II maçında 2-1 kazandı.

Varzim, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Varzim, kendi sahasında 24 gol attı, 13 gol yedi.

Academica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Academica, deplasmanda 30 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.