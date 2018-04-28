Varzim - Sporting Lisbon-B maç önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Varzim, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sporting Lisbon-B takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Varzim 44 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Sporting Lisbon-B 36 puanda ve 18. sırada. Varzim, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Lisbon-B son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Varzim kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sporting Lisbon-B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Varzim son haftadaki Fafe müsabasında 2-1 kazandı.

Sporting Lisbon-B ise Academica maçında 1-0 yenildi.

Varzim, evinde 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 13 gol yedi.

Sporting Lisbon-B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Sporting Lisbon-B, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.