Varzim - Sporting Lisbon-B maç önü

Varzim ve Sporting Lisbon-B, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Varzim 44 puanla 12. sırada, Sporting Lisbon-B 36 puanla 18. sırada bulunuyor. Varzim, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Lisbon-B, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 582 kodlu maçı oynayanlar; Varzim galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Sporting Lisbon-B galibiyet oranı 3.50.

Varzim önceki hafta Fafe mücadelesinde 2-1 kazandı.

Sporting Lisbon-B, Academica karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Varzim, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Varzim, kendi sahasında 22 gol attı, 13 gol yedi.

Sporting Lisbon-B, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Lisbon-B 18 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.