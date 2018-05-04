Vasas Budapest - Paksi SE sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında Vasas Budapest ile Paksi SE, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Vasas Budapest 30 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Paksi SE 39 puanda ve 5. sırada. Vasas Budapest son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Paksi SE, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasas Budapest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Paksi SE sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vasas Budapest önceki hafta Mezokovesd Zsory mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Paksi SE ise Ferencvaros maçında 0-2 yenildi.

Vasas Budapest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Vasas Budapest, kendi sahasında 16 gol attı, 19 gol yedi.

Paksi SE ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paksi SE, 19 gol atarken 21 gol yedi.