Vasas Budapest - Szombathelyi Haladas maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Vasas Budapest, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Szombathelyi Haladas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Vasas Budapest 31 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Szombathelyi Haladas 35 puanda ve 9. sırada. Vasas Budapest, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Szombathelyi Haladas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 270 kodlu maçı oynayanlar; Vasas Budapest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Szombathelyi Haladas galibiyet oranı 0.00.

Vasas Budapest son haftadaki Mezokovesd Zsory müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Szombathelyi Haladas ise Balmazujvaros karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Vasas Budapest, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 23 gol yedi.

Szombathelyi Haladas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Szombathelyi Haladas, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.