Vasas Budapest - Videoton Fehervar maçı istatistikleri

Vasas Budapest ve Videoton Fehervar, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Vasas Budapest 31 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Videoton Fehervar 62 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Vasas Budapest, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Videoton Fehervar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 234 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasas Budapest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Videoton Fehervar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vasas Budapest önceki hafta Mezokovesd Zsory mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Videoton Fehervar ise Debrecen karşılaşmasında 2-5 kazandı.

Vasas Budapest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Vasas Budapest, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

Videoton Fehervar, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Videoton Fehervar 26 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.