Vasby United - Degerfors maçı heyecanı

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Vasby United, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Degerfors takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Vasby United 7 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Degerfors 7 puanda ve 7. sırada. Vasby United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Degerfors, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 656. İddaa'da Vasby United kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Degerfors kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Vasby United son haftadaki Halmstads müsabasında 0-2 kazandı.

Degerfors, IK Frej Taby karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Vasby United, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.

Degerfors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Degerfors, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.