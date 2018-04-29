Vasby United - Degerfors maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında Vasby United ile Degerfors, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 7 puanlı Vasby United 5. sırada bulunuyor, Degerfors 7 puana sahip ve 7. sırada. Vasby United son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 656 kodlu maçı oynayanlar; Vasby United galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Degerfors galibiyet oranı 3.10. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Vasby United son haftadaki Halmstads müsabasında 0-2 kazandı.

Degerfors, IK Frej Taby karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vasby United, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 3 gol atarken 2 gol yedi.