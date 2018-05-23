Vasby United - Gefle maç önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Vasby United, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Gefle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Vasby United 17 puanla 2. sırada, Gefle 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasby United, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gefle, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; Vasby United galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.50, Gefle galibiyet oranı 5.30. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Vasby United önceki hafta Gefle mücadelesinde 0-1 yenildi.

Gefle, Vasby United karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Vasby United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasby United, kendi sahasında 9 gol attı, 2 gol yedi.

Gefle, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gefle 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.