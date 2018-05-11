Vasby United - Varbergs BoIS FC düellosu

Vasby United ve Varbergs BoIS FC, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 13 puanlı Vasby United 2. sırada bulunuyor, Varbergs BoIS FC 9 puana sahip ve 6. sırada. Vasby United son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasby United kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Varbergs BoIS FC sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Vasby United son haftadaki IFK Varnamo müsabasında 2-0 yenildi.

Varbergs BoIS FC ise GAIS maçında 1-0 kazandı.

Vasby United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasby United, kendi sahasında 7 gol attı, 0 gol yedi.

Varbergs BoIS FC, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varbergs BoIS FC 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.