Vasco da Gama - America Mineiro maçı öncesi rakamlar

Vasco da Gama ve America Mineiro, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Vasco da Gama 4 puanla 9. sırada, America Mineiro 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Vasco da Gama son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasco da Gama kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, America Mineiro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vasco da Gama son haftadaki America Mineiro müsabasında 1-1 berabere kaldı.

America Mineiro ise Vasco da Gama maçında 1-1 berabere kaldı.

Vasco da Gama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasco da Gama, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.