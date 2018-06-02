Vasco da Gama - Botafogo maçı heyecanı

Vasco da Gama ve Botafogo, 03 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Vasco da Gama 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Botafogo 9 puanda ve 14. sırada. Vasco da Gama son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Botafogo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Botafogo galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vasco da Gama son hafta oynanan Botafogo maçında 0-1 yenildi.

Botafogo ise Vasco da Gama karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vasco da Gama, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 3 gol atarken 6 gol yedi.