Vasco da Gama - Cruzeiro maçı rakamları

Copa Libertadores Grup 5 maçında Vasco da Gama ile Cruzeiro, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. 2 puanlı Vasco da Gama 4. sırada bulunuyor, Cruzeiro 5 puana sahip ve 3. sırada. Vasco da Gama son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasco da Gama kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vasco da Gama son haftadaki Ponte Preta müsabasında 2-1 kazandı.

Cruzeiro ise Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Vasco da Gama, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Cruzeiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cruzeiro, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.