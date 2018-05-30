Vasco da Gama - Parana maçı öncesi rakamlar

Vasco da Gama ve Parana, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:30. Vasco da Gama 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Parana 3 puanda ve 20. sırada. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Parana, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Parana galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vasco da Gama önceki hafta Ceara mücadelesinde 2-1 kazandı.

Parana ise Tupi karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vasco da Gama, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Parana, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parana 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.