Vasco da Gama - Sport Recife rakamlar

Vasco da Gama ve Sport Recife, 10 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Vasco da Gama 12 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Sport Recife 18 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Recife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Sport Recife galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Vasco da Gama son hafta oynanan Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Sport Recife ise Corinthians karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vasco da Gama, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Sport Recife ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Recife, 5 gol atarken 8 gol yedi.