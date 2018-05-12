Vasco da Gama - Vitoria düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vasco da Gama, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Vitoria takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Vasco da Gama 7 puanla 4. sırada, Vitoria 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vitoria, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Vasco da Gama galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Vitoria galibiyet oranı 3.60. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Vasco da Gama son hafta oynanan Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Vitoria, Flamengo karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Vasco da Gama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasco da Gama, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Vitoria ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitoria, 2 gol atarken 4 gol yedi.