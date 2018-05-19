Vasteras SK FK - Assyriska sahaya çıkıyor

Vasteras SK FK ve Assyriska, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Vasteras SK FK 18 puanla 1. sırada, Assyriska 10 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasteras SK FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Assyriska son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 378 kodlu maçı oynayanlar; Vasteras SK FK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Assyriska galibiyet oranı 0.00.

Vasteras SK FK son hafta oynanan Sandvikens IF maçında 3-1 yenildi.

Assyriska ise Nyköpings BIS maçında 1-2 yenildi.

Vasteras SK FK, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 0 gol yedi.

Assyriska ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Assyriska, 7 gol atarken 8 gol yedi.