Vasteras SK FK - BK Forward sahaya çıkıyor

Vasteras SK FK ve BK Forward, 21 Haziran 2018 Perşembe günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:04. Maç öncesi Vasteras SK FK 28 puanla 1. sırada, BK Forward 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasteras SK FK, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. BK Forward, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Vasteras SK FK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, BK Forward kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vasteras SK FK önceki hafta BK Forward mücadelesinde 1-3 yenildi.

BK Forward ise Vasteras SK FK karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Vasteras SK FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vasteras SK FK, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

BK Forward, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. BK Forward, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.